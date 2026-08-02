x
02 августа 2026
|
последняя новость: 11:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 августа 2026
|
02 августа 2026
|
последняя новость: 11:55
02 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба в закусочной в Айдахо, есть жертвы

США
Стрельба
время публикации: 02 августа 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 11:26
Стрельба в закусочной в Айдахо, есть жертвы
0:00 0:00
Стрельба в закусочной в Айдахо, есть жертвы
AP Photo/Ted S. Warren

Три человека погибли и еще несколько получили ранения, когда неизвестный открыл огонь по посетителям закусочной, расположенной в Туин-Фолс в американском штате Айдахо. Стрелок покончил с собой.

Начато расследование, одна из его целей – установить, действовал ли стрелок в одиночку. Глава городской полиции Мэтью Хиккс сообщил, что угрозе общине больше нет.

Среди погибших – работница, оказывавшая помощь раненому посетителю. "Она спасала самое дорогое, что у нас есть, – клиентов. Ее жизнь была отобрана чудовищным человеческим существом, которому и дела нет ни до своей, ни до чужих жизней", – сообщила владелица сети In-N-Out Линси Снайдер.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2026

Стрельба возле Исламского центра в Сан-Диего