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02 августа 2026
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Мир

Президент Словении пострадала в ДТП

ДТП
Словения
время публикации: 02 августа 2026 г., 14:51 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 14:55
Президент Словении пострадала в ДТП
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Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 31 июля, когда политик возвращалась из Хорватии, где проводит ежегодный отпуск.

Как сообщает полицейское отделение города Копер, в ДТП на приморском шоссе были замешаны две полицейские машины, сопровождавшие кортеж политика. Пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое. "Скорая" доставила пострадавших в больницу.

Мир
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