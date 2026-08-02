Президент Словении пострадала в ДТП

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 31 июля, когда политик возвращалась из Хорватии, где проводит ежегодный отпуск.

Как сообщает полицейское отделение города Копер, в ДТП на приморском шоссе были замешаны две полицейские машины, сопровождавшие кортеж политика. Пострадали два человека, состояние одного из них тяжелое. "Скорая" доставила пострадавших в больницу.