В Москве со значительным опозданием началась встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом, в которой участвует также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Встреча была назначена на пять часов дня по местному времени. В это время российский лидер выступал на инвестиционном форуме и обвинил Европу в отсутствии мирной повестки дня, заявив, что "она на стороне войны".

"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но, если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", – сказал Путин, выступая на форуме.

С американскими эмиссарами Путин был более дружелюбным. Он выразил радость встрече, отметив: что, насколько он знает, Виткофф и Кушнер успели прогуляться по Москве. "Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали для развития столицы за последнее время. Надеюсь, вы смогли это увидеть", – добавил он.

Предметом встречи стал предложенный президентом США Трампом план урегулирования по Украине. Он предусматривает передачу России полного контроля над Донецкой и Луганской областями – даже над территориями, которые она не контролирует. Другие неприемлемые для Украины пункты – отказ от вступления в NATO и ограничение численности вооруженных сил.

Накануне начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о взятии расположенного в Донецкой области города Покровск – стратегического пункта, штурм которого продолжался несколько месяцев.

По словам украинских представителей, речь идет о громких заявлениях, призванных повлиять на ход переговоров. Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на Покровском направлении продолжаются бои. Заявления российской стороны опроверг и президент Украины Владимир Зеленский.