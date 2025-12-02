Начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о взятии расположенного в Донецкой области города Покровск – стратегического пункта, штурм которого продолжался несколько месяцев.

Также сообщается о захвате Волчанска в Харьковской области и начале операции по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Эти утверждения не подтверждаются независимыми источниками, по их данным, в Покровске и Волчанске присутствуют украинские войска.

По словам украинских представителей, речь идет о громких заявлениях, призванных повлиять на ход переговоров. Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на Покровском направлении продолжаются бои. Заявления российской стороны опроверг и президент Украины Владимир Зеленский.

2 декабря президент России Владимир Путин проведет переговоры со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом. Ранее во Флориде прошли американо-украинские переговоры. По словам Государственного секретаря Марко Рубио, на них был достигнут прогресс, но предстоит еще большая работа.