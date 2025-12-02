В Москву прибыл специальный представитель президента США Стив Виткофф. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны начаться в 17:00 по местному времени. В них будет участвовать и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Предметом переговоров станет план американского президента по урегулированию в Украине. 1 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что самым сложным является территориальный вопрос, который украинские и американские представители обсуждали 6,5 часов.

Напомним, что план Трампа предусматривает передачу России полного контроля над Донецкой и Луганской областями – даже над территориями, которые она не контролирует. Другие неприемлемые для Украины пункты – отказ от вступления в NATO и ограничение численности вооруженных сил.

Накануне начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о взятии расположенного в Донецкой области города Покровск – стратегического пункта, штурм которого продолжался несколько месяцев.

По словам украинских представителей, речь идет о громких заявлениях, призванных повлиять на ход переговоров. Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на Покровском направлении продолжаются бои. Заявления российской стороны опроверг и президент Украины Владимир Зеленский.