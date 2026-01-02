В Колорадо погибла женщина, возможно она стала жертвой нападения пумы

В штате Колорадо женщина погибла во время одиночного похода в горах – власти считают, что причиной смерти могло стать нападение пумы (горного льва). Если версия подтвердится, это будет первый смертельный случай нападения пумы в Колорадо более чем за 25 лет, отмечают представители службы Colorado Parks and Wildlife (CPW).

Как передает AP, инцидент произошел к югу от поселка Глен-Хейвен, примерно в 11 км к северо-востоку от Эстес-Парка – этот район называют "воротами" к восточному входу в национальный парк Роки-Маунтин.

По данным властей, незадолго до полудня двое туристов заметили пуму рядом с телом женщины. Они отогнали хищника, бросая в него камни, чтобы попытаться помочь пострадавшей. Один из туристов оказался врачом и констатировал отсутствие пульса. Детали травм и официальная причина смерти пока не раскрываются.

Позже в тот же день инспекторы CPW обнаружили в зоне происшествия двух пум и застрелили их. Поисковые мероприятия продолжались: специалисты проверяют, были ли к нападению причастны именно эти животные, и не находится ли поблизости еще одна пума.

В CPW отмечают, что сообщения о пумах в этом лесистом и горном районе – не редкость, однако документированные нападения на людей случаются крайне редко. Предыдущий случай смертельного нападения пумы на человека в Колорадо был зафиксирован в 1999 году (тогда погиб ребенок).