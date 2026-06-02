x
02 июня 2026
|
последняя новость: 15:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 15:28
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Демонстрация в Кении против стационара для зараженных Эболой американцев, есть жертвы

Медицина
Африка
время публикации: 02 июня 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 15:32
Демонстрация в Кении против стационара для зараженных Эболой американцев, есть жертвы
AP Photo/Andrew Kasuku

Два человека погибли в кенийском городе Наньюки в ходе демонстрации протеста против возведения медицинского изолятора, предназначенного исключительно для инфицированных Эболой граждан США.

Один из них был застрелен в районе аэропорта, где проходила демонстрация, второй умер от ран в местной больнице. По словам общинных лидеров, это был торговец, направлявшийся домой после того, как закрыл свой бизнес.

В Кении еще не зафиксировано случаев заболевания. Местные жители опасаются, что госпитализация в стране инфицированных, доставленных из других стран, вызовет вспышку заболевания. Недовольны они и тем, что стационар предназначен для американцев и работать там будут только американский персонал.

Президент Кении Уильям Рутто сообщил, что решение о создании стационара было принято им по просьбе президента США Дональда Трампа. «Это было решение помочь друзьям, которые уже 30-40 лет стоят с нами плечом к плечу», - сказал он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 28 мая 2026

Минздрав: в Израиле случаев Эболы не зарегистрировано
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 25 мая 2026

ВОЗ: в рамках вспышки Эболы в ДРК зарегистрированы более 900 случаев