02 июня 2026
последняя новость: 09:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В преддверии открытия посольства: глава МИД Израиля прибыл с визитом на Фиджи

Гидеон Саар
МИД
время публикации: 02 июня 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 09:16
В преддверии открытия посольства: глава МИД Израиля прибыл с визитом на Фиджи
Фото: пресс-служба МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом на Фиджи в преддверии исторического события – открытия посольства Израиля в этой стране. В аэропорту главу израильской дипломатии встретили церемонией по всем правилам древней местной традиции, которая проводится только для глав государств и высокопоставленных лиц. В ходе церемонии была вознесена молитва за государство Израиль.

В рамках визита министр Саар проводит серию встреч с высшим руководством Фиджи. Состоялись переговоры с президентом страны Найлетикой Лалабалаву, премьер-министром Ситивени Рабукой, а также с рядом ключевых министров, включая главу МИД, министров юстиции, полиции, сельского хозяйства и водных ресурсов, рыболовства и лесного хозяйства.

В ходе визита будет подписан ряд межгосударственных соглашений и меморандумов о взаимопонимании. В их числе – соглашение о намерениях по сотрудничеству в области национальной безопасности, а также договоренность о совместной подготовке дипломатических кадров. Эти шаги направлены на значительное расширение сфер взаимодействия между двумя странами.

Министр Гидеон Саар и премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука провели совместную пресс-конференцию. Министр Саар высоко оценил неизменную поддержку, которую Фиджи оказывает Израилю на международной арене. Он отметил, что решение премьер-министра Рабуки открыть посольство Фиджи в Иерусалиме является "вкладом в укрепление древних стен Иерусалима и его живую историю".

Премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука подчеркнул значимость предстоящего события: "Физическое присутствие новой дипмиссии будет иметь огромное значение. Это начало "золотого века" в отношениях между нашими странами. Наши дискуссии подтвердили, что дружба между Фиджи и Израилем – это не просто символическая или историческая связь, она динамична, адаптируется к современным реалиям и направлена в будущее".

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, премьер-министр Рабука заявил: "Мы признаем легитимные опасения Израиля в сфере безопасности, уважаем его суверенитет и поддерживаем право Израиля защищать своих граждан от терроризма и угроз самому его существованию".

В завершение премьер-министр Рабука поблагодарил министра Саара за его "глубокую и бескомпромиссную личную приверженность, лидерство и визионерский подход". Он подчеркнул, что открытие посольства знаменует собой начало новой, практической и ориентированной на будущее эры в отношениях двух государств, основанной на общих ценностях и прочной дружбе.

