В Афганистане талибы мешают спасению женщин после землетрясения из-за гендерных ограничений

После землетрясения в восточном Афганистане, жертвами которого стали по меньшей мере 2200 человек (около 3600 пострадали), стало известно, что гендерные ограничения, введенные режимом Талибана, препятствовали спасению многих женщин.

В то время, как бригады медиков спасали мужчин и детей из-под завалов, многие женщины оставались под руинами без какой-либо помощи. Правило, запрещающее "женщине прикасаться к мужчинам, не являющимся ее родственниками", привело к тому, что спасатели избегали прикосновений к женщинам даже в чрезвычайной ситуации.

В некоторых случаях, как сообщается, пострадавших или погибших женщин вытаскивали из-под завалов исключительно за одежду, чтобы избежать прямого контакта с кожей.

Биби Айша, 19-летняя девушка из провинции Кунар, рассказала изданию New York Times: "Нас собрали в одном углу и забыли о нас... Никто не предлагал женщинам помощь, не спрашивал, что нам нужно, и даже не приближался к нам". По ее словам, когда спустя более 36 часов после землетрясения прибыли спасательные бригады, женщины и девушки по-прежнему оставались без помощи, некоторые из них истекали кровью.

31 августа на востоке Афганистана, в горном регионе Гиндукуш, произошло землетрясение магнитудой около 6. Затем последовал ряд повторных подземных толчков. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 50 км к северо-востоке от Джалалабада, в 34 км к юго-западу от Асадабада (провинция Кунар).