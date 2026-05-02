Премьер-министр Великобритании: запрет пропалестинских маршей может быть оправдан

время публикации: 02 мая 2026 г., 11:56 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 12:27
Премьер-министр Великобритании: запрет пропалестинских маршей может быть оправдан
AP Photo/Joanna Chan

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запрет некоторых пропалестинских и антиизраильских маршей может быть оправдан, а лозунг "глобализируйте интифаду" является неприемлемым.

Стармер находится под давлением, требующим принятия мер на фоне резкого роста числа антисемитских нападений.

"Я большой защитник свободы самовыражения и мирных протестов, – сказал он в интервью BBC. – Но когда звучат такие лозунги, как "глобализируйте интифаду", это совершенно выходит за рамки допустимого. Очевидно, что в отношении этого должны быть приняты более жесткие меры".

Стармер подчеркнул, что всегда будет защищать право на протест, однако выразил обеспокоенность влиянием происходящего на еврейскую общину.

