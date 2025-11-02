Британская полиция: нападение с ножом на пассажиров поезда не было терактом

Суперинтедант транспортной полиции Великобритании Джон Лавлесс заявил, что вооруженное нападение на пассажиров поезда, в ходе которого 11 человек получили ножевые ранения, не являлось терактом. Он выразил благодарность контртеррористической полиции за помощь на первоначальном этапе расследования.

По подозрению в нападении задержаны два гражданина Великобритании. Как сообщается, одному из них 32 года, и он темнокожий, второму, у которого карибские корни, 32 года. На данном этапе полиция не установила мотив преступления и просит воздержаться от домыслов.

После нападения были госпитализированы 10 пострадавших, еще один прибыл в больницу самостоятельно. Состояние девяти из них первоначально оценивалось как угрожающее жизни. На данный момент четыре человека выписаны, но состояние двоих пострадавших остается критическим.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд дала высокую оценку профессионализму полицейских и спасателей, что позволило спасти жизни. Она отметила мужество персонала и пассажиров поезда. "Все мои помыслы с пострадавшими, их друзьями и близкими", – сообщила она.