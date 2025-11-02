x
02 ноября 2025
последняя новость: 13:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

На фоне палестинского флага: Зохран Мамдани опубликовал предвыборное видео на арабском

США
Нью-Йорк
Муниципальные выборы
время публикации: 02 ноября 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 13:13
На фоне палестинского флага: Зохран Мамдани опубликовал предвыборное видео на арабском
Кадр из видео на официальном канале Зохрана Мамдани

Кандидат в мэры Нью-Йорка от Демократической партии Захран Мамдани, лидирующий во всех опросах, накануне выборов опубликовал видео на арабском языке, который не является родным для уроженца Уганды.

"Я выгляжу как ваш зять из Дамаска, но над моим арабским нужно еще поработать", – говорит он, призывая арабских жителей города 4 ноября отдать ему свои голоса.

Он обещает бороться с дороговизной жизни и говорит, что после избрания заморозит арендную плату за жилье для двух миллионов ньюйоркцев, отменит плату за проезд в автобусах и введет доступное медицинское обслуживание для детей. Мамдани также заявляет, что шхемский кнафе в Нью-Йорке вкуснее, чем в Нью-Джерси.

Видео снято в арабских магазинчиках и закусочных. Несмотря на то, что Мамдани в этот раз воздерживается от антиизраильских заявлений, он охотно позирует на фоне вывешенного в одном из них палестинского флага.

Мир
