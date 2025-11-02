Вооруженное нападение в поезде в Великобритании, множество раненых

В Великобритании в поезде, следовавшем из Донкастера в Лондон, было совершено вооруженное нападение на пассажиров. Предварительно сообщалось, что есть множество пострадавших, не исключалась версия о теракте.

Правоохранительные органы задействовали код PLATO. В прошлый раз такой код задействовали 2 октября при террористическом нападении на синагогу в Манчестере.

Позже стало известно, что полиция задержала двух подозреваемых, вооруженных ножами, после того, как поезд был экстренно остановлен на станции Хантингдон.

Сведения о пострадавших уточняются. СМИ пишут, что состояние девяти раненых от тяжелого до критического.

Версия о теракте на данном этапе исключена. Расследование продолжается, мотивы уточняются.