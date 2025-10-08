x
08 октября 2025
08 октября 2025
08 октября 2025
последняя новость: 19:38
08 октября 2025
Мир

Террорист из Манчестера перед смертью позвонил в полицию: "Я убил евреев во славу ИГ"

время публикации: 08 октября 2025 г., 19:18 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 19:27
Террорист из Манчестера перед смертью позвонил в полицию: "Я убил евреев во славу ИГ"
Представители антитеррористического отдела полиции Великобритании сообщили, что 35-летний Джихад аш-Шами, совершивший в Йом-Кипур теракт возле синагоги в Манчестере, на начальном этапе атаки позвонил в полицию.

Он заявил, что присягает на верность "Исламскому государству", и совершает это нападение "во славу ИГ". Аш-Шами, гражданин Великобритании сирийского происхождения, был застрелен полицейскими через семь минут после начала атаки.

В результате теракта погибли два человека – 53-летний Адриан Даулби и 66-летний Мелвин Кравиц. Один из них, предположительно, стал жертвой случайного выстрела полиции.

