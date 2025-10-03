x
Теракт в Манчестере: Мелвин Кравиц был убит полицией при нейтрализации террориста

Расследование
Великобритания
Антисемитизм
Теракт
время публикации: 03 октября 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 13:55
Теракт в Манчестере: один из погибших был убит полицией при нейтрализации террориста
AP Photo/Ian Hodgson

Полиция Манчестера признала, что 66-летний Мелвин Кравиц, один из погибших в результате теракта возле синагоги в Йом-Кипур, был смертельно ранен во время попытки полиции нейтрализовать террориста.

Предварительная патологоанатомическая экспертиза выявила у одного из погибших огнестрельное ранение. Поскольку у террориста, гражданина Великобритании сирийского происхождения Джихада аш-Шами, не было найдено огнестрельного оружия, полиция полагает, что огонь вели только полицейские.

Напомним, теракт был совершен возле синагоги Heaton Park Hebrew Congregation, когда по случаю Йом-Кипура в синагоге и рядом с ней было много прихожан. Террорист направил на толпу людей автомобиль, после чего вышел из машины и начал резать людей ножом. Он был застрелен полицейскими.

В результате теракта погибли два человека – Адриан Даулби, 53 года, и Мелвин Кравиц, 66 лет, – еще четверо получили ранения, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии. Среди тяжелораненых – охранник синагоги, вступивший в схватку с террористом.

