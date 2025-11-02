x
Мир

Обама позвонил Мамдани и предложил стать его советником в случае избрания мэром Нью-Йорка

США
Нью-Йорк
Муниципальные выборы
время публикации: 02 ноября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 08:48
AP Photo/Angelina Katsanis

Бывший президент США Барак Обама позвонил кандидату в мэры Нью-Йорка Зохрану Мамдани и предложил ему стать его советником в случае победы на выборах. Согласно опросам, кандидат от демократов лидирует со значительным отрывом. Выборы состоятся 4 ноября.

Беседа продолжалась около получаса. Обама предложил встретится и сообщил собеседенику, что его избирательная кампания была внушительной. "Зохран Мамдани поблагодарил президента Обаму за слова поддержки", – говорится в заявлении кандидата в мэры.

Даже в рядах Демократической партии Мамдани, придерживающийся социалистических убеждений, считается спорной фигурой. Он занимает антисионистские позиции, призывал к "глобальной интифаде" и заявлял о готовности арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Обама не стал формально поддерживать кандидатуру Мамдани, придерживаясь политики невмешательства в муниципальные выборы. Однако бывший президент остается самым влиятельным демократическим политиком, и его разговор с Мамдани накануне голосования воспринимается именно как поддержка.

