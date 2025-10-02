Прокуратура запросила для журналистки "Дождя" Анны Монгайт 8 лет колонии заочно за посты о войне в Украине и переговорах Путина и Трампа, сообщает "Медиазона" из зала Пресненского суда Москвы.

Поводом для уголовного дела о военных фейках против журналистки стали несколько постов в ее телеграм канале. Изначально Монгайт вменяли две публикации о бомбардировках ее родной Одессы. На прошлом заседании выяснилось, что к ним добавились посты, сделанные в 2025 году.

В одном из них Монгайт писала о стриме с участием выступающего против войны епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко. В другом прокомментировала переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным: "Все, поубивали и хватит? Так и скажет своим верным людоедам – переходим на вегетарианское питание?".

В третьем выложила скриншот анонса выступления Путина, где журналисты обещали, что новые заявления "взорвут американский вечерний прайм-тайм", и подписала его: "Сколько можно все взрывать!". По версии обвинения, она "негативно эмоционально" оценила глагол "взрывать" в прямом, а не переносном смысле.

"Все посты в моем канале "Vsya takaya Mongayt" в телеграм, упомянутые в обвинении и по мнению экспертизы, оскорбляющие вооруженные силы Российской Федерации, основаны на реальных фактах и отражают мое отношение к происходящему. Свою вину я не признаю и от своих слов в эфире и социальных сетях не отказываюсь. Оправдываться не намерена", – подчеркнула сама журналистка в письменном заявлении.