Нападение в Манчестере официально признано терактом

Нападение в Манчестере признано терактом. Это подтверждено полицией и соответствующими службами безопасности.

Полиция сообщила, что водитель машины, совершивший наезд на прохожих возле синагоги, сначала попытался войти в нее. Когда путь ему преградил охранник, террорист ударил его ножом.

2 октября, в Йом Кипур, самый святой день еврейского календаря, в Манчестере было совершено нападение на синагогу.

Как сообщают британские СМИ, автомобиль въехал в толпу возле Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте синагоги, в 09:00 на молитву должны были собраться представители еврейской общины. В 09:30 произошло нападение.

В результате нападения два человека погибли. Ранее сообщилось, что четыре человека получили травмы и ножевые ранения. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.