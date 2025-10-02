В Москве заочно арестовали двух журналисток телеканала "Дождь"
время публикации: 02 октября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 12:09
Головинский районный суд Москвы заочно арестовал журналисток телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову.
Журналисток обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК).
Об уголовных делах против Котрикадзе и Ратниковой, а также главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко Следственный комитет сообщил в середине июля. СК сообщал, что против журналистов возбуждены дела о "фейках" об армии и неисполнении обязанностей "иноагентов".
Пресненский районный суд Москвы в конце августа заочно арестовал журналистку телеканала "Дождь" Анну Монгайт по делу о распространении "фейков" о российской армии, напоминает "Медуза".