x
02 октября 2025
|
последняя новость: 12:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2025
|
02 октября 2025
|
последняя новость: 12:13
02 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Москве заочно арестовали двух журналисток телеканала "Дождь"

Россия
время публикации: 02 октября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 12:09
В Москве заочно арестовали двух журналисток телеканала "Дождь"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал журналисток телеканала "Дождь" Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову.

Журналисток обвиняют в распространении "фейков" об армии РФ (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК).

Об уголовных делах против Котрикадзе и Ратниковой, а также главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко Следственный комитет сообщил в середине июля. СК сообщал, что против журналистов возбуждены дела о "фейках" об армии и неисполнении обязанностей "иноагентов".

Пресненский районный суд Москвы в конце августа заочно арестовал журналистку телеканала "Дождь" Анну Монгайт по делу о распространении "фейков" о российской армии, напоминает "Медуза".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 августа 2025

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова