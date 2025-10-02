В Германии задержаны трое подозреваемых в принадлежности к ХАМАСу

Власти Берлина задержали троих мужчин, подозреваемых в принадлежности к ХАМАСу и приобретении оружия для атак на еврейские или израильские учреждения в Германии.

Мужчинам, которых власти идентифицировали как Абеда Аль Г., Ваэля Ф. М. и Ахмада И., предъявлены обвинения в членстве в иностранной террористической организации и подготовке к насильственным актам, направленным против государства. 2 октября они предстанут перед судьей, который определит, будут ли они содержаться под стражей до суда.

При обыске квартир мужчин в Берлине полиция изъяла оружие, включая автомат АК-47 и несколько пистолетов, а также значительное количество боеприпасов.

Двое мужчин являются гражданами Германии, третий – уроженец Ливана.