Нападение возле синагоги в Манчестере. Двое погибших, на террористе был "пояс смертника"

2 октября, в Йом Кипур, самый святой день еврейского календаря, в Манчестере было совершено нападение на синагогу.

Как сообщают британские СМИ, автомобиль въехал в толпу возле Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, практически одновременно там же было совершено нападение с ножом: неясно, был ли вооружен водитель машины или его сообщник.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте синагоги, в 09:00 на молитву должны были собраться представители еврейской общины. В 09:30 произошло нападение.

В результате нападения два человека погибли. Ранее сообщилось, что четыре человека получили травмы и ножевые ранения. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Камеры наблюдения запечатлели мужчину с бритой головой и черной бородой, в темной одежде, на поясе которого видны какие-то привязанные к нему предметы. По предварительным данным, это и есть преступник, застреленный полицией.

Полиция предположила, что на преступнике был пояс смертника. На место происшествия прибыли полицейские саперы. Был произведен контролируемый взрыв.

Вокруг синагоги по-прежнему сохраняется оцепление, полиция продолжает расследование. На месте сохраняется усиленное присутствие полиции, поскольку поблизости собираются члены еврейской общины.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что это был "серьезный инцидент", с которым "эффективно" справились полиция и люди, находившиеся на месте.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно возвращается из Копенгагена. Стармер заявил, что он потрясен нападением на синагогу в Манчестере, добавив, что тот факт, что это произошло в Йом Кипур, делает инцидент "еще более ужасающим".