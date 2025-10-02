В результате нападения у синагоги в Манчестере погибли два человека

В результате нападения у синагоги в Манчестере, по последним данным, два человека погибли. Ранее сообщилось, что четыре человека получили травмы и ножевые ранения.

По данным полиции, еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Полиция Большого Манчестера сообщает, что на место происшествия вызвана группа по обезвреживанию взрывных устройств.

В 9:31 по местному времени в полицию поступил звонок от человека, видевшего, как автомобиль наехал на группу людей, а один мужчина был ранен ножом у синагоги Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue.

Полиция Большого Манчестера вскоре объявила о серьезном инциденте, и в район были направлены сотрудники с огнестрельным оружием, открывшие огонь по нападавшему. Один мужчина был застрелен – по данным полиции, это и есть нападавший, но сведения о том, что он мертв, еще не подтверждены.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер досрочно возвращается из Копенгагена. Стармер заявил, что он потрясен нападением на синагогу в Манчестере, добавив, что тот факт, что это произошло в Йом Кипур, делает инцидент "еще более ужасающим".