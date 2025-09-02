Трамп объявил о переносе командования космических сил в Алабаму

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе командования космических сил из штата Колорадо в Хантсвилл, расположенный в штате Алабама. Предварительное решение, принятое в первую каденцию Трампа, было отменено президентом Джо Байденом.

Космическое командование министерства обороны США отвечает за военные операции в космическом пространстве, на удалении более 100 километров от Земли. Оно было создано в 1985 году, но в 2002 году упразднено, а в 2019 году воссоздано указом Трампа.

Генеральный прокурор Колорадо Фил Вайсер уже заявил, что будет оспаривать решение президента в судебном порядке. Перенос командования угрожает 2000 бизнесов и 55000 рабочих мест, сообщает Axios.