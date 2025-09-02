x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 19:08
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США ввели новые санкции против судоходных компаний, помогавших Ирану обходить ограничения

США
Иран
время публикации: 02 сентября 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 19:08
США ввели новые санкции против судоходных компаний, помогавших Ирану обходить ограничения
Wikipedia.org. Фото: APK

Во вторник, 2 сентября, министерство финансов США объявило о введении санкций против сети судоходных компаний, участвующих в незаконных поставках иранской нефти под видом нефти из Ирака, что позволяет Тегерану обходить санкции и пополнять бюджет.

В санкционный список внесены бизнесмен Валеед аль-Самарраи и его компании Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ LLC.

В Вашингтоне заявили, что меры направлены на подрыв способности Ирана финансировать террористические структуры и вооруженные атаки на силы США и их союзников.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 сентября 2025

Дональд Трамп: "Израиль проигрывает глобальную битву за пиар. Пора положить войне конец"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 августа 2025

Пезешкиан: Иран не стремится к войне, но "готов дать решительный отпор"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 августа 2025

Парламент Ирана обсуждает полный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 августа 2025

Axios: "Европейская тройка" известила США, что начинает процесс введения санкций против Ирана