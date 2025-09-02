США ввели новые санкции против судоходных компаний, помогавших Ирану обходить ограничения

Во вторник, 2 сентября, министерство финансов США объявило о введении санкций против сети судоходных компаний, участвующих в незаконных поставках иранской нефти под видом нефти из Ирака, что позволяет Тегерану обходить санкции и пополнять бюджет.

В санкционный список внесены бизнесмен Валеед аль-Самарраи и его компании Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ LLC.

В Вашингтоне заявили, что меры направлены на подрыв способности Ирана финансировать террористические структуры и вооруженные атаки на силы США и их союзников.