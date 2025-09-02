Дональд Трамп: "Израиль проигрывает глобальную битву за пиар. Пора положить войне конец"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос издания The Daily Caller о снижении поддержки Израиля среди молодых республиканцев, был вынужден признать, что еврейское государство проигрывает битву за мировое общественное мнение.

"Пора положить войне конец. Она наносит Израилю ущерб. Это неоспоримо. Возможно, они выигрывают войну в Газе, но проигрывают глобальную битву за пиар", – сказал президент, заявив, что никто не сделал для Израиля столько, сколько он, и напомнив об ударе по Ирану.

"20 лет назад у Израиля было самое сильное лобби в Конгрессе. Израиль был самым сильным. А сегодня столь сильного лобби нет. Невероятно", – сказал он, напомнив, что на протяжении десятилетий в конгрессе вообще нельзя было критиковать Израиль, а теперь "лунатики" вроде Александры Окасио-Кортес эту ситуацию изменили.

Международные инстанции публикуют все новые отчеты, в которых действия Израиля в секторе Газы объявляются геноцидом. Около месяца назад Марджори Тэйлор-Грин стала первым республиканским политиком, использовавшим это определение.