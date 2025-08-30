В Петербурге задержали поэта по обвинению в "пропаганде суицида и сексуальных извращений"

В Петербурге задержан поэт, создатель поэтического проекта "Флаги", выпускник Европейского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА Новости.

Имя задержанного не называется, но утверждается, что он пропагандировал "суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства".

Агентство опубликовало кадры обыска в квартире задержанного – на них он признает, что написал стихотворение "Пять тыщ идей для деструктивного дейта".

Телеграм-канал "Осторожно, новости" пишет, что речь идет о 27-летнем поэте Гликерии Улунове, который публиковался в журнале "Флаги" и был лауреатом нескольких поэтических премий. В 2025 году у него выходило стихотворение "Пять тыщ идей для деструктивного дейта", которое и могло привлечь внимание силовиков, отмечает канал.

Сайт проекта "Флаги" сейчас недоступен, его страницы в соцсетях удалены. Стихи Улунова также удалены с различных ресурсов, упоминание поэта пропало с сайта премии Аркадия Драгомощенко.