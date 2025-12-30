x
30 декабря 2025
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены баллистическая ракета и 52 из 60 российских БПЛА

время публикации: 30 декабря 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 09:25
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены баллистическая ракета и 52 из 60 российских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 60 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты и 52 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и восьми ударных БПЛА в пяти локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ сведений о перехватах украинских БПЛА пока не публиковало (что необычно).

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

