Генштаб ВСУ: ночью перехвачены баллистическая ракета и 52 из 60 российских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 декабря 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 60 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты и 52 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и восьми ударных БПЛА в пяти локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ сведений о перехватах украинских БПЛА пока не публиковало (что необычно).

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.