"Человек-паук – сионист": ливанская газета призвала читателей бойкотировать новый фильм франшизы

В Ливане развернулась кампания за бойкот фильма "Человек-паук: Новый день" (*Spider-Man: Brand New Day*). Причиной стало участие в проекте американо-израильского продюсера Ави Арада, которого активисты обвиняют в публичной поддержке Израиля.

Призыв к бойкоту опубликовала ливанская газета Al Akhbar, считающаяся близкой к движению "Хизбалла". По данным издания, инициатором кампании выступила организация, занимающаяся бойкотом сторонников Израиля в Ливане.

Накануне выхода фильма в ливанский прокат, назначенного на 30 июля, активисты опубликовали обращение, в котором призвали зрителей отказаться от просмотра картины.

"Перед премьерой нового фильма о Человеке-пауке мы должны задать себе вопрос: хотим ли мы поддерживать проект, к созданию которого причастны люди, открыто выражавшие политическую поддержку Израилю?" – говорится в заявлении.

Авторы обращения напоминают, что Ави Арад является одним из ключевых продюсеров франшизы о Человеке-пауке с 2002 года. По их словам, он неоднократно выступал в поддержку Израиля, а потому "бойкот фильма – это отказ финансировать тех, кто поддерживает израильскую политику".

В публикации Al-Akhbar также упоминается, что в 2024 году Арад выступил с открытым письмом, в котором резко раскритиковал лидера демократов в Сенате США Чака Шумера после его призыва провести выборы в Израиле и критики в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Газета утверждает, что продюсер обвинил сенатора в предательстве Израиля и последовательно защищал израильское руководство во время войны.

По словам авторов статьи, кампания направлена против любых попыток "мягкой нормализации" отношений с Израилем через культуру, науку и другие сферы. В качестве одного из последних успехов активисты называют отмену участия израильского врача Шароны Росс в медицинской конференции в Ливане, которая должна была состояться ранее в этом месяце.