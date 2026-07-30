Во время российского удара по Украине одна из ракет взорвалась в глубине польской территории

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории страны во время массированного ракетного удара по Украине, унесшего жизни восьми человек, взорвалась российская ракета.

"Мы были готовы сбить ее, если бы она продолжила полет. Все указывает на то, что эта крылатая ракета Х-101. Командование NATO извещено об инциденте. Это нарушение нашего суверенитета", – сообщил после экстренного заседания правительства.

Ракета упала в поселке Тарнова-Колония в Люблинском воеводстве, в 90 километрах от границы. Во время воздушного удара по Украине в Польше были подняты по тревоге самолеты. Туск дал высокую оценку скорости действий польских ВВС.