Ирландские министры выступили против переименования парка Хаима Герцога в Дублине

Министр финансов Ирландии Саймон Харрис сообщил, что выступает категорически против планов городского совета Дублина переименовать парк, носящий имя шестого президента Израиля Хаима Герцога – отца нынешнего главы государства Ицхака Герцога, в парк "Свободной Палестины".

"Это попытка нанести ущерб историческим связям ирландского и еврейского народов. Хаим Герцог был не только лидером Израиля, он был героем освобождения Европы от нацистов, человеком, посвятившим свою жизнь отстаиванию свободы, толерантности, попыткам достичь мира и борьбе с антисемитизмом", – написал политик в социальной сети X.

Харрис напомнил, что отец шестого президента Ицхак Халеви Герцог был первым раввином независимой Ирландии, а его вклад в историю страны был значительным. "Переименование парка три десятилетия назад выражает и благодарность за его вклад в расширение дружбы двух народов", – добавил он.

Днем ранее против инициативы дублинского руководства выступила и министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти. "Правительство не скрывает справедливой критики действий правительства Израиля в Газе и на Западном берегу. Но удаление имени ирландского еврея не имеет к этому отношения. В нашей открытой для всех республике этому не место", – сообщила она.