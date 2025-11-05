x
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
05 ноября 2025
Мир

В Венесуэле принят план обороны на случай вторжения США

США
Венесуэла
время публикации: 05 ноября 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 05 ноября 2025 г., 08:36

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о принятии комплексного плана обороны на случай американского вторжения. Глава государства заявил об этом на внеочередном съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы.

"США верят и убеждены в том, что настало новое колониальное время, время верховенства белой расы и народы Юга должны преклоняться перед правящей Северной Америкой. Империализм стремится восстановить "утраченную военную, экономическую культурную гегемонию", – цитирует венесуэльского лидера агентство ТАСС.

"Никто не отнимет к нас права на независимость и жизнь. Весь мир смотрит на Венесуэлу как на пример успешной борьбы за мир, сохранение своего достоинства, ценностей и принципов", – сказал он, призвав народ к сопротивлению имперской психологической войне.

