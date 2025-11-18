Трамп не исключил нанесения удара по Мексике в ходе борьбы с наркокартелями

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, не исключил нанесение военных ударов по Мексике, чтобы остановить идущий из этой страны поток наркотиков. По его словам, США готовы принять все необходимые меры.

"Проведение такой операции стало бы для меня основанием для гордости – ведь жизни миллионов американцев были бы спасены", – сказал он, не исключив также проведения наземной операции в Венесуэле.

"Нам известны пути, которыми пользуются наркоторговцы, знаем, где живет каждый из них, знаем, как выглядят их передняя дверь. Мы знаем о них все. Они убивают наших людей. Это как война. Сделал бы я это? С гордостью", – добавил он.