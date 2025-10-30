На выборах в Нидерландах лидирует партия "Демократы 66"

Согласно экзит-поллам, либеральная партия "Демократы 66" заняла первое место на прошедших в Нидерландах досрочных парламентских выборах. Ей прочат 27 депутатских мандатов, тогда как в нынешнем парламенте ее фракция насчитывает всего девять человек.

Правопопулистская "Партия свободы" Герта Вилдерса, занимающая антимигрантскую позицию и лидировавшая в предвыборных опросах, заняла второе место и будет представлена в парламенте 25 депутатами – это на треть меньше, чем сейчас. При этом именно Вилдерс, выйдя из коалиции, инициировал выборы.

Неожиданно слабый результат показал альянс "Зеленые левые – Партия труда", занявший на выборах четвертое место с 20 мандатами. Ее лидер, бывший комиссар ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс заявил об отставке, сообщив, что пришло время уступить место новому поколению.

Как ожидается, новое правительство Нидерландов возглавит лидер "Д66" 38-летний Роб Йеттен. Он станет первым открытым геем на этом посту. "Миллионы голландцев решили открыть новую страницу, распрощаться с политикой ненависти, с "это нельзя сделать"", – заявил Йеттен, выступая перед своими сторонниками после публикации экзит-поллов.