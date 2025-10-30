Арестованы еще пять подозреваемых в причастности к ограблению Лувра

Прокуратура Парижа сообщила, что 29 октября в столице и ее окрестностях были арестованы еще пять человек, подозреваемых в причастности к похищению драгоценностей из Лувра. Один из их, полагают следователи, принимал непосредственное участие в ограблении.

"Он был одной из целей расследования. Мы располагаем ДНК, связывающим его с преступлением. Остальные могут пролить свет на то, как развивались события", – заявила прокурор Парижа Лор Беко.

Она сказала, что обыски, проведенные в минувшие сутки, не привели к обнаружению похищенного, однако расследование продвигается. Напомним, что стоимость похищенных сокровищ, украденных 19 октября, составляет 88 миллионов евро.

29 октября Беко рассказала, что двое подозреваемых, арестованных ранее, частично признали вину. Она также сообщила, что в преступлении участвовало не четыре человека, попавших на запись камер наблюдения, а больше. Она выразила надежду, что драгоценности будут возвращены французскому народу.