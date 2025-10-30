x
30 октября 2025
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 11:07
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Арестованы еще пять подозреваемых в причастности к ограблению Лувра

Музеи
Франция
время публикации: 30 октября 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 10:17
Арестованы еще пять подозреваемых в причастности к ограблению Лувра
AP Photo/Emma Da Silva

Прокуратура Парижа сообщила, что 29 октября в столице и ее окрестностях были арестованы еще пять человек, подозреваемых в причастности к похищению драгоценностей из Лувра. Один из их, полагают следователи, принимал непосредственное участие в ограблении.

"Он был одной из целей расследования. Мы располагаем ДНК, связывающим его с преступлением. Остальные могут пролить свет на то, как развивались события", – заявила прокурор Парижа Лор Беко.

Она сказала, что обыски, проведенные в минувшие сутки, не привели к обнаружению похищенного, однако расследование продвигается. Напомним, что стоимость похищенных сокровищ, украденных 19 октября, составляет 88 миллионов евро.

29 октября Беко рассказала, что двое подозреваемых, арестованных ранее, частично признали вину. Она также сообщила, что в преступлении участвовало не четыре человека, попавших на запись камер наблюдения, а больше. Она выразила надежду, что драгоценности будут возвращены французскому народу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 октября 2025

Во Франции задержаны двое участников ограбления Лувра
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 22 октября 2025

Лувр открылся для посетителей, стоимость похищенного составляет 88 млн евро