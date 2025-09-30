x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 14:55
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Индонезии обрушилась школа, под завалами десятки детей

Индонезия
время публикации: 30 сентября 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 13:22
В Индонезии обрушилась школа, под завалами десятки детей
AP Photo/Trisnadi

По меньшей мере три человека погибли и 99 пострадали при обрушении молельной комнаты мусульманской школы-интернате в индонезийской провинции Восточная Ява. По первоначальным данным, еще 38 человек могут находиться под завалами.

"Наши усилия направлены на то, чтобы оценить состояние структуры и подготовить пути эвакуации пострадавших", – говорится в заявлении Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Агентство также подчеркивает: инцидент свидетельствует о необходимости неукоснительного соблюдения всех строительных норм: "Необходимо обеспечить наблюдение специалистов за строительством, чтобы избежать повторения подобных инцидентов".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 сентября 2025

В Новосибирской области обрушилась школа