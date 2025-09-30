В Индонезии обрушилась школа, под завалами десятки детей

По меньшей мере три человека погибли и 99 пострадали при обрушении молельной комнаты мусульманской школы-интернате в индонезийской провинции Восточная Ява. По первоначальным данным, еще 38 человек могут находиться под завалами.

"Наши усилия направлены на то, чтобы оценить состояние структуры и подготовить пути эвакуации пострадавших", – говорится в заявлении Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Агентство также подчеркивает: инцидент свидетельствует о необходимости неукоснительного соблюдения всех строительных норм: "Необходимо обеспечить наблюдение специалистов за строительством, чтобы избежать повторения подобных инцидентов".