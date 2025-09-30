Премьер-министр Италии призвала участников "Флотилии Сумуда" немедленно остановиться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала участников "Флотилии Сумуда" немедленно остановиться и передать гуманитарные грузы для жителей Газы через Израиль. Она выразила опасение, что попытка морской блокады негативно отразится на усилиях по достижению прекращения огня в Газе.

" С планом мирного урегулирования, предложенным президентом США Дональдом Трампом, наконец появилась надежда на достижение соглашения, которое положит конец страданиям мирных палестинцев. Эта надежда основывается на хрупком равновесии, которое многие были бы рады разрушить. Я опасаюсь, что попытка флотилии прорвать израильскую морскую блокаду, может стать предлогом для этого. Именно поэтому я считаю, что флотилия должна остановиться сейчас и принять одно из предложений по безопасной доставке гуманитарной помощи в Газу", – цитирует премьер-министра итальянское информационное агентство ANSA.