x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 22:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 22:22
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший президент ДРК Кабила заочно приговорен к смертной казни

Африка
время публикации: 30 сентября 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 22:19
Бывший президент ДРК Кабила заочно приговорен к смертной казни
AP Photo/ Samy Ntumba Shambuy

Высший военный суд Киншасы приговорил к смертной казни бывшего президента Демократический республики Конго Жозефа Кабилу, признав его виновным в государственной измене и военных преступлениях. Местонахождение 54-летнего политика неизвестно.

Согласно вердикту, Кабила, возглавлявший ДРК в 2001-2019 годах, сотрудничал с Руандой и поддерживаемой ей военизированной группировкой М23, которая в январе 2025 года захватила территории на востоке страны. Ранее бывший президент отверг эти обвинения.

Его также обязали выплатить 33 миллиарда долларов компенсации ДРК, провинциям Северное и Южное Киву и ассоциациям помощи жертвам.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 июня 2025

Руанда и Конго подписали мирное соглашение под эгидой США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 января 2025

Поддерживаемые Руандой повстанцы захватили город Гома на востоке ДРК