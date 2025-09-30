Бывший президент ДРК Кабила заочно приговорен к смертной казни

Высший военный суд Киншасы приговорил к смертной казни бывшего президента Демократический республики Конго Жозефа Кабилу, признав его виновным в государственной измене и военных преступлениях. Местонахождение 54-летнего политика неизвестно.

Согласно вердикту, Кабила, возглавлявший ДРК в 2001-2019 годах, сотрудничал с Руандой и поддерживаемой ей военизированной группировкой М23, которая в январе 2025 года захватила территории на востоке страны. Ранее бывший президент отверг эти обвинения.

Его также обязали выплатить 33 миллиарда долларов компенсации ДРК, провинциям Северное и Южное Киву и ассоциациям помощи жертвам.