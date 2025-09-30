x
30 сентября 2025


последняя новость: 22:22

Мир

Антониу Гутерриш ООН призвал "все стороны" поддержать план Трампа по Газе

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ООН
время публикации: 30 сентября 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 21:42
Антониу Гутерриш ООН призвал "все стороны" поддержать план Трампа по Газе
AP Photo/Jason DeCrow

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал "все стороны" поддержать предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта в секторе Газы.

"Сейчас критически важно, чтобы все стороны поддержали соглашение и содействовали его реализации. Генеральный секретарь вновь повторил свой призыв к немедленному и постоянному прекращению огня", – сообщил в заявлении пресс-секретарь главы ООН Фархан Хак.

План предусматривает прекращение военных действий, возвращение заложников, вывод ЦАХАЛа из сектора, разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти, реконструкцию Газы и временную передачу сектора под контроль "Мирной комиссии", которую возглавит американский президент. В нем также говорится о возможности палестинской государственности.

Предложение Трампа было поддержано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом, а также значительной частью международного сообщества, в том числе Турцией, Египтом, Катаром и Саудовской Аравией.

