Мир

Посол ЮАР во Франции найден мертвым у здания высотного отеля в Париже

Париж
время публикации: 30 сентября 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 20:31
Посол ЮАР во Франции найден мертвым у здания высотного отеля в Париже
AP Photo/Oleg Cetinic

Посол ЮАР во Франции, 58-летний Нкосината Эммануэль Нкосинати ("Нати") Мтетва найден мертвым у подножия высотного отеля Hyatt Regency в Париже. Предположительно, он покончил с собой: окно его гостиничного номера оказалось взломано, сообщила парижская прокуратура.

По сообщению France 24, тело посла ЮАР обнаружили сотрудники отеля. Ранее супруга дипломата сообщила о его исчезновении, отметив, что вечером получила от него внушающее тревогу сообщение.

Нкосината Эммануэль Нкосинати Мтетва был близким соратником бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, до своего назначения послом во Франции в декабре 2023 года он много лет занимал министерские посты в правительстве ЮАР.

По данным предварительного расследования, озвученным прокуратурой, Мтетва забронировал номер на 22-м этаже отеля. Окно номера было надежно закрыто, его обнаружили взломанным.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что посол страдал депрессией, и его смерть могла быть самоубийством, однако окончательно будет ясно по завершении расследования.

