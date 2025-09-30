x
Мир

Дональд Трамп: "У ХАМАСа есть три-четыре дня для ответа"

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 30 сентября 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 17:25
Дональд Трамп: "У ХАМАСа есть три-четыре дня для ответа"
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами около Белого дома, заявил, что у ХАМАСа есть три-четыре дня, чтобы ответить на его план по Газе. Если террористическая группировка отвергнет предложение, Израиль "сделает то, что необходимо".

Трамп добавил: "Мы ожидаем, что ХАМАС примет мирное предложение. Возможности ХАМАСа для переговоров ограничены. Мирный план касается не только Газы, Газы – лишь его часть".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
