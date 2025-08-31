Путин прибыл в Китай на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем будут участвовать лидеры 10 государств ШОС и 14 партнеров организации, а также еще нескольких государств, приглашенных лидером КНР Си Цзинпином.

Как отмечают в Кремле, поездка беспрецедентна по продолжительности, за четыре дня в Китае Путин посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, где состоится его официальный визит. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы над Японией и окончания Второй Мировой войны.

Экономическое и военное сотрудничество занимает все большее место в повестке дня ШОС. Члены организации называют это "пост-американским мировым порядком".

Отношения между Пекином и Москвой находятся на историческом пике. Это наиболее стабильные, ответственные и стратегически важные отношения между мировыми державами", – сообщают накануне саммита государственные СМИ Китая.