Суд продлил арест Авраама Хади, подозреваемого в нападении на редакцию 12 канала ИТВ

Мировой суд Тель-Авива продлил на четыре дня срок содержания под стражей Авраама Хади из Рамат-Гана, подозреваемого в умышленном повреждении двери у входа в редакцию 12 канала ИТВ и в угрозах в адрес работников редакции.

Напомним, инцидент произошел 28 июля: входная дверь здания на улице А-Аскала в Тель-Авиве, где находится редакция 12 канала ИТВ, была разбита. Рядом со входом также нашли письмо с угрозами, предположительно адресованными общественным деятелям и журналистам.

Автор письма угрожал, что он не остановится, пока 12 канал "не попросит прощения за "Сде-Тейман". "В следующий раз кирпич будет направлен в голову одному из вас, – сказано в этом письме. – Простого искреннего извинения будет достаточно". Письмо заканчивается словами: "Отнеситесь к этому письму со всей серьезностью, потому что в конце концов кто-то умрет".

В конце письма перечислены имена людей, которым оно адресовано: глава ШАБАКа Ронен Бар, начальник Генштаба Герци А-Леви, бывший глава военной разведки Аарон Халива, командующий Центральным военным округом Ави Блут, лидер антиправительственных протестов Шикма Бреслер и ее супруг, а также Эхуд Барак, Аарон Барак, Яир Голан, Ицхак Амит (автор письма называет его "плакса"), Гали Баарав-Миара, редакция газеты "Гаарец" и военный прокурор Ифат Иерушалми. В завершение письма говорится: "Божий суд покарает вас всех".

Журналисты и руководство 12 канала опубликовали заявление, в котором они подчеркивают, что подвергаются травле. "Правительство и министр связи должны прекратить безудержные подстрекательские нападки на свободные СМИ, которые приводят и к подобным опасным действиям. Полиция должна немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Мы не позволим запугать себя ни законодательными инициативами, ни подстрекательством, ни насилием", – сказано в этом заявлении.