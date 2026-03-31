Новая атака дронов на российский порт Усть-Луга, есть пострадавшие

В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область РФ вновь поврежден порт Усть-Луга, кроме того пострадали объекты в поселке Молодцово, три человека пострадали, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА... Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых – дети", – написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Дрозденко уточнил, что повреждения получил порт Усть-Луга. По его словам, в поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждены жилые дома, здания школы и социального объекта.

Это не первый удар по Усть-Луге за последние дни. 25-29 марта серия атак вывела из строя часть инфраструктуры одного из ключевых российских экспортных узлов на Балтике: в Усть-Луге были повреждены терминальные объекты и резервуары, а также железнодорожная эстакада для слива нефтепродуктов из цистерн. После этого терминал прекратил прием части грузов, а аварийные службы тушили сильный пожар.

Удар по Усть-Луге имеет последствия не только для самого порта. Повреждение терминала может вынудить крупные НПЗ в европейской части России сократить переработку нефти из-за проблем с отгрузкой мазута и других нефтепродуктов. На фоне атак на Приморск, Усть-Лугу и других сбоев под ударом оказались как минимум 40% российских экспортных нефтяных мощностей – около 2 млн баррелей в сутки.