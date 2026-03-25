25 марта 2026
Массированный украинский удар по России, в Ленинградской области горит порт Усть-Луга

время публикации: 25 марта 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 12:55
В ночь на 25 марта Вооруженные силы Украины задействовали сотни беспилотников для нанесения массированного удара по России. Министерство обороны РФ утверждает, что российские военные перехватили 389 из них.

Одной из основных целей украинской атаки стал расположенный в Ленинградской области порт Усть-Луга. Удар нанесен по инфраструктуре, используемой для экспорта топлива. В порту возник пожар, который на данный момент ликвидировать не удалось. По заявлениям властей, пострадавших нет.

Усть-Луга – один из крупнейших российских портов на Балтике, расположенный примерно в 1000 километров от украинской границы. В 2025 году его грузооборот составил 130,5 млн тонн. Через порт проходят нефть, нефтепродукты, химикаты, уголь, минеральные удобрения.

Отметим, что несколько украинских беспилотников, участвовавших в ударе, залетели в воздушное пространство балтийских стран. Один из них врезался в трубу электростанции в эстонском Аувере. Другой взорвался на востоке Латвии. Пострадавших не было.

