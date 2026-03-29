Мир

Новая атака дронов на российскую Усть-Лугу, возник сильный пожар

время публикации: 29 марта 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 07:46
В порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ после новой атаки беспилотников возник пожар, ранее уже была повреждена портовая инфраструктура.

Губернатор Александр Дрозденко сообщил утром 29 марта, что над территорией области с начала атаки были сбиты более 30 БПЛА.

Это не первый удар по Усть-Луге за последние дни. 25-27 марта серия атак вывела из строя часть инфраструктуры одного из ключевых российских экспортных узлов на Балтике: в Усть-Луге были повреждены терминальные объекты и резервуары, а также железнодорожная эстакада для слива нефтепродуктов из цистерн. После этого терминал прекратил прием части грузов, а аварийные службы тушили сильный пожар.

Удар по Усть-Луге имеет последствия не только для самого порта. Повреждение терминала может вынудить крупные НПЗ в европейской части России сократить переработку нефти из-за проблем с отгрузкой мазута и других нефтепродуктов. По оценке агентства, на фоне атак на Приморск, Усть-Лугу и других сбоев под ударом оказались как минимум 40% российских экспортных нефтяных мощностей – около 2 млн баррелей в сутки.

