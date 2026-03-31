31 марта 2026
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Государственный департамент США о смертной казни для террористов: "Суверенное право Израиля"

Законы
Террористы
США
Израиль
Европейский Союз
время публикации: 31 марта 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 10:47
Государственный департамент США о смертной казни для террористов: "Суверенное право Израиля"
AP Photo/Charles Dharapak

Государственный департамент США воздержался от критики закона о смертной казни ля террористов, принятом Кнессетом во втором и третьем чтении 29 марта. В Европе выступили резко против этого закона.

"США уважает суверенное право Израиля принимать собственные законы и устанавливать наказания для лиц, признанных виновными в терроризме. Мы верим, что подобные меры будут основаны на справедливом судебном разбирательстве с соблюдением всех юридических гарантий", – говорится в заявлении.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека. "Применение смертной казни по принципу дискриминации в правовом государстве недопустимо", – подчеркнул он.

Напомним, что в преддверии принятия закона министерства иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании выступили с совместным заявлением. "Особенно мы озабочены де-факто дискриминирующим характером этого законопроекта. Принятие законопроекта поставит под сомнение приверженность Израиля уважению принципов демократии", – отмечалось в нем.

