Государственный департамент США о смертной казни для террористов: "Суверенное право Израиля"

Государственный департамент США воздержался от критики закона о смертной казни ля террористов, принятом Кнессетом во втором и третьем чтении 29 марта. В Европе выступили резко против этого закона.

"США уважает суверенное право Израиля принимать собственные законы и устанавливать наказания для лиц, признанных виновными в терроризме. Мы верим, что подобные меры будут основаны на справедливом судебном разбирательстве с соблюдением всех юридических гарантий", – говорится в заявлении.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал смертную казнь юридическим анахронизмом, несовместимым с современными стандартами прав человека. "Применение смертной казни по принципу дискриминации в правовом государстве недопустимо", – подчеркнул он.

Напомним, что в преддверии принятия закона министерства иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании выступили с совместным заявлением. "Особенно мы озабочены де-факто дискриминирующим характером этого законопроекта. Принятие законопроекта поставит под сомнение приверженность Израиля уважению принципов демократии", – отмечалось в нем.