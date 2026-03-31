Мерц: "80% беженцев из Сирии должны будут покинуть Германию"

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел в Берлине переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Глава федерального правительства заявил, что в ближайшие годы подавляющее большинство сирийских беженцев должны будут вернуться на родину.

"Ситуация в Сирии фундаментально изменилась, и требуется переоценка необходимости в защите. Мы ожидаем, что в ближайшие три года домой вернутся 80% сирийцев, проживающих в Германии. Аш-Шараа также выразил на это надежду", – сказал Мерц. В Германии проживает более 900000 сирийских беженцев.

По его словам, те, кто хорошо интегрировался в германское общество, смогут остаться. Первыми Германию должны будут покинуть правонарушители, в том числе нелегалы. Он отметил, что возвращающимся сирийцам, обладающим опытом жизни в ФРГ, предстоит внести важный вклад в восстановление родной страны.

Аш-Шараа заявил: Сирия благодарна Германии, открывшей двери перед ее гражданами во время войны. "Мы работаем с нашими германскими друзьями над созданием "круговой" модели миграции, когда люди смогут помочь в восстановлении родины, не отказываясь от обретенной здесь стабильности", – сказал он.

Представители левой части политического спектра и правозащитных организаций поспешили осудить предложение Мерца. Они утверждают, что беженцы уже укоренились в германском обществе, а сама Сирия разрушена, в стране нет условий, чтобы принять сотни тысяч человек. По их мнению, Мерц все более скатывается на позиции "Альтернативы для Германии.