Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1346-й день войны

Минобороны РФ 31 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. Завершается зачистка от разрозненных групп противника в районе населенных пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области. Пресечена очередная попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок. Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через реку Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили свыше 1600 военнослужащих, 28 танков и боевых бронированных машин, 137 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 27 складов боеприпасов, 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, из них семь западного производства, 123 автомобиля, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям танковой, семи механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, трех штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Завершается зачистка населенного пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт РОГ Донецкой Народной Республики и закрепились в его юго-восточной части. В целом за прошедшие сутки сорвана попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики и семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики и 23 раза пытался прорвать окружение. Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока. Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 30 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. Потери ВСУ составили до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 77 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 19 станций радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1701 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93879 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25773 танка и других боевых бронированных машин, 1608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30943 орудия полевой артиллерии и миномета, 45383 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).