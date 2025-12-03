Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС задержана по делу о коррупции

Федерика Могерини, которая в 2014-2019 году занимала пост Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, задержана в Бельгии по делу о коррупции.

2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах в связи с расследованием дела о коррупции, мошенничестве и конфликте интересов при финансируемой ЕС подготовке начинающих дипломатов.

Три человека задержаны. Среди них Могерини, которая возглавляет Колледж Европы – школу ЕС для подготовки дипломатов. Согласно СМИ, среди задержанных и Стефано Саннино, бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей.

Согласно сообщениям СМИ, подозрения касаются приобретения здания в Брюгге для размещения дипломатической академии – представители колледжа получили доступ к конфиденциальной информации, касающейся тендера. На данный момент обвинения не выдвинуты.