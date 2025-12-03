x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 09:14
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС задержана по делу о коррупции

Европейский Союз
Коррупция
время публикации: 03 декабря 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 08:59
Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС задержана по делу о коррупции
AP Photo/Francisco Seco

Федерика Могерини, которая в 2014-2019 году занимала пост Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, задержана в Бельгии по делу о коррупции.

2 декабря бельгийская полиция провела обыски в Европейской службе внешних связей в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и нескольких частных домах в связи с расследованием дела о коррупции, мошенничестве и конфликте интересов при финансируемой ЕС подготовке начинающих дипломатов.

Три человека задержаны. Среди них Могерини, которая возглавляет Колледж Европы – школу ЕС для подготовки дипломатов. Согласно СМИ, среди задержанных и Стефано Саннино, бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних связей.

Согласно сообщениям СМИ, подозрения касаются приобретения здания в Брюгге для размещения дипломатической академии – представители колледжа получили доступ к конфиденциальной информации, касающейся тендера. На данный момент обвинения не выдвинуты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook