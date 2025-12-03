x
03 декабря 2025
03 декабря 2025
03 декабря 2025
03 декабря 2025
Мир

Бывший губернатор Хабаровского края приговорен к 25 годам лишения свободы

Организованная преступность
Россия
время публикации: 03 декабря 2025 г., 13:39 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 13:43
Бывший губернатор Хабаровского края приговорен к 25 годам лишения свободы
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 25 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, признав его виновным в организации преступного сообщества и хищении активов МСП Банка.

"Окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима, по совокупности с приговором Люберецкого городского суда Московской области – 25 лет", – цитирует заявление судебной коллегии "Интерфакс".

Напомним, что в феврале 2025 года Люберецкий суд приговорил бывшего губернатора к 22 годам колонии строгого режима по делу об организации двух убийств и одного покушения, которые были совершены в 2004-2005 годах.

Согласно материалам нынешнего дела, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал создал преступное сообщество с целью хищения активов "Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" и совершения других преступлений. Преступниками было похищено два миллиарда рублей и 8,7 миллионов долларов.

